Maltempo nel Messinese | allagamenti e colate di fango case evacuate

(Di lunedì 19 agosto 2024) UUna tempesta violenta ha devastato la provincia di Messina nella notte scorsa, causando significativi, frane e la necessità di evacuare diverse abitazioni. Le aree maggiormente interessate includono Naso, Gliaca di Piraino, Brolo e Gioiosa Marea, dove le operazioni di soccorso hanno coinvolto le associazioni di volontariato e le idrovore del Dipartimento della Protezione Civile Siciliana. I soccorritori hanno potuto abbandonare le zone colpite solo all’alba, dopo aver lavorato senza sosta per ripristinare la situazione. Le strade, come quella che collega Piraino a Brolo e altre provinciali come San Leonardo e Piraino Centro, sono state gravemente danneggiate, richiedendo l’evacuazione di alcune