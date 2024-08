M5s non sono d’accordo con Castellone | il limite dei due mandati danneggia il Movimento

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 19 agosto 2024) di Tito Borsa Gentile senatrice Mariolina, ho letto con molto interesse il suo intervento sul Fatto Quotidiano di sabato, intervento in cui lei spiega perché è favorevole aldi dueper gli eletti del5 Stelle, come lei. Il M5S è cambiato radicalmente da quando è entrato in Parlamento, nel 2013. Per fortuna, mi verrebbe da dire. Al tempo si rifiutava qualunque alleanza, aspettando Godot, ossia il momento in cui ilavrebbe avuto i numeri per governare da solo. Al tempo Beppe Grillo vietava ai candidati e agli eletti di partecipare ai talk show. Al tempo si voleva far votare online agli elettori qualunque scelta avrebbero fatto gli eletti.