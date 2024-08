Leggi tutta la notizia su facta.news

(Di lunedì 19 agosto 2024) L’8 agosto del 2024 è stato pubblicato su X un post in cui si legge che «ladi investimentiCorporation chiede che idelle forze armate ucraine non vengano sepolti nei territorida loro acquistati». Si tratta di una notizia falsa. Anzitutto,non possiede «territori»: la legge ucraina proibisce espressamente a stranieri ed entità legali straniere di possedere territori destinati all’uso agricolo. La presunta svendita di ettari di terreno coltivabilea multinazionali estere – inclusa– o alla famiglia Soros è già stata al centro di svariate bufale, diffuse negli ultimi anni dalla propaganda russa. Lastatunitense è però effettivamente coinvolta, insieme a JP Morgan e altre banche private, nel cosiddetto “Ukraine Development Fund” (in italiano, “Fondo di sviluppo dell’Ucraina”).