Guerra nella Striscia di Gaza | Negoziato in salita

(Di lunedì 19 agosto 2024) Con un comunicato, i terroristi di Hamas hanno ribadito di non accettare il piano di pace del quale si discute ormai da settimane: «La nuova proposta risponde alle condizioni di Netanyahu ed è coerente con esse, in particolare il rinvio permanente del cessate il fuoco, il ritiro globale dalladie la sua insistenza nel continuare ad occupare Netzer, il valico di Rafah e l'asse di Filadelfia. Inoltre, sono state poste nuove condizioni nel caso dello scambio di prigionieri, e Netanyahu si è ritirato da altre condizioni, e questo impedisce il completamento dell’accordo». Il premier israeliano Benjamin Netanyahu, poco prima della riunione del gabinetto di, ha affermato: «Stiamo negoziando, non scendendo a compromessi. Ci sono cose su cui possiamo essere flessibili e ci sono cose su cui non possiamo essere flessibili, e insistiamo su queste.