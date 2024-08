Dyson fa il suo debutto nel beauty

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di lunedì 19 agosto 2024), brand leader di ingegneria cosmetica, ha scelto la giornata di Ferragosto per fare lanciare la sua prima linea di prodotti pensati per lo styling. A otto anni dal lancio dell’asciugacapelliSupersonic — che consente un’asciugatura rapida senza calore estremo — e a sei anni dalla messa in commercio dello stylerAirwrap, gli ingegneri del marchio hanno dato vita a quattro creme, dalle formule leggere e nutrienti, pensate per ogni tipologia di capelli.Chitosan — questo il nome della nuova linea — nasce dalla ricerca e dall’innovazione nella scienza dei capelli che stanno alla base delle tecnologie, seguendone lo stresso mindset, per dare vita a prodotti ed esperienza ad alte prestazioni.