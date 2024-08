Dybala post social nella notte | la ‘Joya’ infiamma i tifosi della Roma | FOTO

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 19 agosto 2024) Lanon è andata oltre il pareggio all’esordio1ª giornata del campionato di Serie A contro il Cagliari: la sfida dell’Unipol Domus si è conclusa sul risultato di 0-0. La squadra di Daniele De Rossi non ha concretizzato le occasioni da gol in particolar modo con Pellegrini e Dovbyk. L’ingresso di Pauloripresa ha permesso ai giallorossi di cambiare passo e una magia dell’argentino non è stato sfruttata al meglio dall’attaccante ucraina. Il futuro e ilE’ appena iniziata una settimana decisiva sul futuro. Il calciatore argentino è in trattativa con l’Al Qadsiah per un trasferimento immediato in Arabia. Dopo il fischio finale contro il Cagliari, l’ex Juventus è andato insieme ai suoi compagni sotto il settore ospiti: l’argentino è apparso visibilmente commosso e quasi in lacrime.continua ad alimentare le speranze dei