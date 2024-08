Delon disse no a un funerale da divo | sarà seppellito accanto ai suoi 35 cani

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 19 agosto 2024) Parigi, 19 agosto 2024 – Nessuna cerimonia di stato. I funerali di Alainsaranno riservati agli intimi dell’attore francese che espressamente aveva chiesto riservatezza. “Voglio esserecome una persona comune”,in un’intervista del 2018., morto ieri a 88 anni,sepolto a casa sua, – a metà di questa settimana, secondo quanto riporta l’emittente BFMTV – nella tenuta della Brûlerie, a Duchy, nel dipartimento di Loiret, dove ha vissuto per cinquant’anni: secondo il suo desiderio non ci saranno omaggi nazionali anche se la famiglia starebbe riflettendo sulla possibilità di un evento per ricordarlo, insieme ad amici e colleghi del cinema: non un rito solenne ma un momento a cui anche il pubblico, a cui lui diceva di dovere tutto, possa partecipare. Hiromi Rollin con Alain