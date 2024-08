Chiara Ferragni e l’abito che fa impazzire i social

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 19 agosto 2024) Proseguono le vacanze di, che attualmente si trova in Corsica dopo aver trascorso alcune settimane nelle splendide isole della Grecia. Proprio poco prima di lasciare la suggestiva Isola di Paro, una delle perle dell’Egeo, l’imprenditrice digitale ha sfoggiato un outfit che ha colpo sul popolo di Instagram un abito scintillante, con un ampio scollo a incrocio. Come sempre accade quando si parla di scelte di vestiario vip i commenti non mancano (sia in chiave positiva che negativa). Per qualcuno, inoltre, il sorriso dell’influencer e le nuove scelte di look sono un simbolo di “rinascita” dopo l’annus horribilis segnato dalla deflagrazione del caso pandoro prima di Natale e della rottura con Fedez, pochi mesi dopo.è molto legata alla Grecia dove ha trascorso numerose vacanze, anche durante la sua infanzia.