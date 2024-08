Blinken di nuovo in Israele ma la tregua a Gaza resta in bilico

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di lunedì 19 agosto 2024) Il segretario di Stato americano Antonyè arrivato inper l’ultimo tentativo di spingere per un cessate il fuoco e un accordo sul rilascio degli ostaggi a. È il nono viaggio nella regione dall’inizio della guerra a ottobre, che avviene pochi giorni dopo che gli Stati Uniti hanno presentato una proposta dimodificata proprio per colmare il divario tra le due parti.incontrerà oggi il premier israeliano Benjamin Netanyahu, chiedendogli di abbandonare ogni ulteriore tentativo di ottenere le ultime concessioni e di concludere un accordo. Gli Stati Uniti hanno espresso ottimismo da quando i colloqui sono ripresi a Doha la scorsa settimana. Ma questo livello di ottimismo non è condiviso né dalla leadership israeliana né da Hamas. Secondo Hamas si tratta di un’«illusione» e ha già respinto la proposta di accordo presentata venerdì dagli Stati Uniti.