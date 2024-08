Beautiful | l’amore tra Brooke e Ridge raccontato dai protagonisti

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di lunedì 19 agosto 2024) Li abbiamo visti avvicinarsi e poi allontanarsi, per riavvicinarsi di nuovo e tornare a perdersi: quella traè sicuramente una delle love story più longeve e controverse in. Il “tira e molla” tra Logan e Forrester tiene banco da più di tre decenni, eppure ancora oggi riesce a conquistare milioni di fans. Quale è il segreto di questa love story che – tra alti e bassi – ha affascinato le nostre nonne e affascina oggi i nostri nipoti?, super coppia diQuando pensiamo ala prima cosa che ci viene in mente è sicuramentetraLogan eForrester. La loro relazione è sicuramente una delle più travagliate, e nel corso di quasi tre decenni li abbiamo visti lasciarsi e riavvicinarsi più volte.