Bari ha la nuova giunta | il sindaco consolida il patto con Laforgia dando a una sua esponente il ruolo di vice

(Di lunedì 19 agosto 2024) Ilsiha unae tutte le deleghe sono state assegnate, compresa quella – assai ambita dal Pd – di. Solo che il successore di Antonio Decaro, Vito Leccese, ha deciso di designare come sua numero 2 Giovanna Iacovone, indicata dall’associazione La Giusta Causa. Un nome che serve per rinsaldare l’alleanza con Michele, l’altro candidatodel centrosinistra alle scorse amministrative con cui recentemente ha ricucito lo strappo dopo le incomprensioni sull’ordinanza anti-bivacco. Iacovone, avvocata ambientalista e docente di diritto amministrativo, aveva già ricevuto la delega alla Rigenerazione urbana e sociale, alla Prossimità e alla Transizione digitale. A farne le spese è stato il Pd che ambiva all’incarico, per il quale i due nomi più “caldi” era quelli di Elisabetta Vaccarella e Paola Romano.