A Peccioli la cena di beneficenza di La Vita Oltre Lo Specchio

(Di lunedì 19 agosto 2024) Pisa, 19 agosto 2024 - Unaper i progetti sui disturbi alimentari per minori. L'idea è dell'associazione LaLo, che, da10 anni, svolge attività di prevenzione, di sensibilizzazione e di sostegno sui disturbi alimentari, venendo incontro ai malati e alle loro famiglie. Ladi raccolta fondi si terrà sabato 14 settembre alle 20:00 al Centro Polivalente di(Ex scuole elementari Giosuè Carducci) in Via Vittorio Veneto, 46, 56037 Fabbrica died è in collaborazione con l'associazione diNoi Per Voi. Il menù prevede l'antipasto, un crostino con pomodorini, un crostino con fegatini e un'insalatina sfiziosa; la lasagna al pomodoro; l'arista o roastbeef con patate arrosto; dolce e caffé; acqua e vino. Ci saranno alternative per vegetariani e vegani. Lasarà accompagnata da musica jazz e ci saranno tante altre sorprese.