Zanzare all’ospedale nuovo allarme L’Asl | Situazione sotto controllo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 18 agosto 2024) di Maria Rosa Di Termine Botta e risposta tra il sindaco e la Asl Toscana Sud Est sulla proliferazione delleal pronto soccorso dell’ospedale del Valdarno. A rinfocolare il dibattito sulla questione che si protrae ormai da tempo ieri è stata la nuova denuncia lanciata via social da Silvia Chiassai Martini assolutamente insoddisfatta dell’esito della disinfestazione eseguita nella notte tra sabato 10 e domenica 11 agosto. Un intervento che rese necessario il trasloco per alcune ore delle attività di emergenza urgenza nelle stanze del Poliambulatorio 1 del monoblocco, un trasferimento che per inciso non causò problemi a utenti e operatori speranzosi di potersi liberare dai fastidiosi insetti.