Vogliono indagare Arianna Meloni | Sallusti lancia il sasso e Fdi evoca la cospirazione Renzi | Io con i giudici vi immaginate?

(Di domenica 18 agosto 2024) Il titolo è abbastanza eloquente: ““. Il direttore de il Giornale, Alessandro, dedica la prima pagina alla sua tesi puntando il dito su quello che definisce “l’asse giornali-sinistre-procure” per “mettere nel mirino” la sorella della premier presentata come “indaffarata a fare e disfare le più delicate nomine di Stato“. Ma la vicenda non finisce qui. Come se il fatto stesso di averlo ipotizzato lo rendesse vero, l’intera classe parlamentare e dirigente di Fratelli d’Italia scende in campo: Giovanni Donzelli“unadi giornalisti, politici di sinistra e magistrati compiacenti”, per Lucio Malan “è inquietante” il “possibile sbocco giudiziario della campagna sistematicamente condotta contro”, mentre Tommaso Foti incalza con un “Non passerete“.