Ultimate freesbee Soddisfazioni internazionali per i talenti azzurri del Fano

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 18 agosto 2024) Questa calda estate 2024 sta regalando grosseall’FrisbeeAssociation, che, fermi i campionati federali, ha prestato diversi elementi alle Nazionali italiane. Alessandro Galli e Lorenzo Panicali sono diventati campioni europeiUnder 17 mixed, rispettivamente da tecnico e giocatore, a Gent, in Belgio. Nella finale degli European YouthChampionships, glini si sono imposti per 11-10 sulla Romania. È argento nell’Under 17 Women la fanese Adele Rovinelli, sconfitta per 13-8 nella sfida per l’oro dalla Francia. Nella stessa rassegna, podio sfiorato poi per l’Under 17 Open, che annoverava in squadra Matteo Bonifazi, Paolo Landini e Mattia Meloni. Sono stati ancora una volta i francesi a dare un dispiacere agli italiani, vincendo per 13-7.