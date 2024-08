Per allenamenti sempre al top le 10 migliori scarpe da crossfit

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di domenica 18 agosto 2024) Ledapotrebbero essere il tuo prossimo acquisto? Bene, perché in moltissimi saltano il passaggio scegliendo comunida corsa, ma i trainer si raccomandano: scegliere il giusto modello didaè indispensabile per raggiungere un buon livello di allenamento e migliorare di volta in volta le proprie prestazioni. Ledadevono fare un gran lavoro: garantire stabilità per gli stacchi da terra, ammortizzazione per i box jump esplosivi, aderenza per l'arrampicata sulla fune e supporto per gli scatti sui 400 metri. Scegliere il modello giusto, però, non è facile, visto che la disciplina si compone di più esercizi: dalla corsa al sollevamento pesi. Da esercizi che richiedono esplosività, ad esercizi che richiedono stabilità e propriocezione.