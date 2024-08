Oroscopo | flussi di danaro immensi per due segni zodiacali un altro invece scopre le ‘trappole’ dei colleghi al lavoro

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di domenica 18 agosto 2024) Le prossime settimane vedranno l’arrivo diinaspettato per due, a discapito di unsegno meno fortunato. Agosto si preannuncia un mese di intensi cambiamenti e novità per alcuni, colpiti da un’improvvisa fortuna finanziaria e lavorativa. L’ingresso della Luna Nuova in Leone nei primi giorni di Agosto e di Mercurio retrogrado, ha sancito l’inizio di un mese ricco di ottimismo e grinta, alternato ad alcuni momenti di tensione.: fortuna economica in arrivo per due– Cityrumors.itLa metà del mese di Agosto,, vedrà l’ingresso della Luna Piena nel segno dell’Acquario: si tratta di un momento astrologico importante per l’andamento dei prossimi mesi, che vedrà la coesistenza di tutti i pianeti contemporaneamente.