Minsk la strada di Putin verso Kiev?

(Di domenica 18 agosto 2024) Secondo il ministero degli Esteri bielorusso l'Ucraina avrebbe schierato circa 120.000 uomini lungo i confini con la Bielorussia. La risposta non si è fatta attendere e nella mattinata di domenica 18 agosto il presidente Aleksandr Lukashenko ha dichiarato al canale televisivo Rossiya di aver schierato quasi un terzo delle sue forze armate lungo l'intero confine. Difficile stimare il numero dei soldati, ma secondo il Military Balance 2022 pubblicato dall'International Institute for Strategic Studies, citato dal Guardian, i professionisti bielorussi sarebbero 48.000, dunque si potrebbe trattare di almeno 12.000-15.000 unità. Il presidente bielorusso, alleato di Vladimir, ha affermato: “Vedendo la politica aggressiva diabbiamo riposizionato in determinati punti il nostro esercito lungo l'intero confine per essere pronti in caso di guerra.