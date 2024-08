L’infortunio di Ramos non preoccupa il Psg Luis Enrique non ha mai visto Osimhen come una priorità

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 18 agosto 2024) La stagione del Psg è cambiata dopo sedici minuti dal fischio d’inizio. Venerdì sera contro il Le Havre,ha perso il suo attaccante titolare: Gançalosi è infortunato, starà fuori tre mesi. Il Psg ha tredici giorni prima della fine del mercato per trovare una soluzione. L’Equipe si chiede se sarà una soluzione interna oppure i parigini andranno sul mercato. E nel secondo caso, saràil prescelto? Psg,non ha maiunaLa ricostruzione dell’Equipe: “Il Psg dovrà utilizzare le proprie risorse interne per sopperire all’assenza di. La soluzione più naturale è Randal Kolo Muani. Venerdì ha avuto difficoltà a interpretare il ruolo del numero 9desiderava. Sulla sua panchina, il tecnico non ha mascherato la sua irritazione per alcune imprecisioni.