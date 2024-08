L’Arsenal ha fame di vendetta per l’Aston Villa dopo la vittoria sui Wolves

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di domenica 18 agosto 2024) 2024-08-18 01:30:16 Il web non parla d’altro: Kai Havertz ha espresso il suo desiderio chesi vendichi delaver segnato il suo primo gol nellacasalinga dei Gunners per 2-0 suiall’inizio della stagione 2024-25 di Premier League. L’attaccante tedesco Havertz ha segnato di testa il gol iniziale al 25º minuto, mettendo la sua squadra sulla buona strada per conquistare i tre punti, sigillati dal gol di Bukayo Saka a 16 minuti dalla fine. La settimaconsecutiva delsuiè stata un’occasione molto più felice per i padroni di casa rispetto alla sconfitta per 2-0 contro ilall’Emirates Stadium il 14 aprile, che ha gravemente danneggiato il loro fallito tentativo di raggiungere il Manchester City in vetta alla classifica la scorsa stagione.