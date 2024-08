La Reggiana di under e veterani contro il Mantova delle meraviglie Serviranno grinta e cuore granata

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 18 agosto 2024) Dal derby dell’Enza a quello del Po. Dopo 100 giorni esatti dall’ultima partita di campionato (1-1 col Parma) latorna finalmente in campo (ore 20,30il) con la consapevolezza che l’unica sponda del fiume che resterà sempre fedele è quella. Un argine incorruttibile che anche stasera darà vita a una cornice da applausi con 10mila unità. Nel frattempo son partiti per altri lidi ‘pescatori’ e ‘marinai’ che avevano disseminato esche lungo il tragitto e poi han sfruttato la corrente favorevole, ma poco importa. Come sanno bene i tifosi, l’unica cosa che conta è il club che – per fortuna – è ancora nelle solide mani del patron Romano Amadei, del presidente Carmelo Salerno e del vice Giuseppe Fico.