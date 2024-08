La lavatrice va a fuoco muore un’anziana | come è successo

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 18 agosto 2024) Questa mattina, poco dopo le 6, un principio d’incendio ha allertato i residenti di un condominio in via Don Grazioli, nella zona Nord di Milano. L’incendio, scoppiato all’interno di un appartamento al terzo piano di una palazzina di cinque, sembra essere partito da una, diffondendo un denso fumo in tutto l’edificio. I vigili del, prontamente intervenuti sul posto, sono riusciti a domare l’incendio, ma hanno trovato una situazione critica all’interno dell’appartamento. Una donna anziana di 93 anni, residente nell’alloggio colpito, era in arresto cardiaco, presumibilmente a causa delle esalazioni di fumo inalate. Sul posto sono giunti anche i sanitari del 118, che hanno immediatamente trasportato l’anziana al vicino ospedale Niguarda nel tentativo di rianimarla. Purtroppo, nonostante i tentativi dei medici, la donna non è sopravvissuta.