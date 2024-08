Ius scholae Verderami fulmina la dem De Micheli | Giochino politico

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 18 agosto 2024) L'ultimo a rispondere all'apertura sullo ius, ossia il conferimento della cittadinanza italiana legato al ciclo di studi, da parte di Forza Italia è stato il leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte: "In questi giorni, sull'onda dei trionfi azzurri alle Olimpiadi di Parigi e delle becere polemiche razziste che ne sono seguite, si è riacceso il dibattito sull'acquisto della cittadinanza italiana da parte di stranieri che vivono nel nostro Paese", afferma l'ex premier che si dice favorevole: "La soluzione dello ius soli - voluta dal Pd e da altri partiti di sinistra - non gode del necessario consenso parlamentare, ma sarebbe irragionevole per questi partiti rifiutare la soluzione meno radicale, ma più equilibrata dello ius. Insomma, ci sono i numeri per finalizzare questa proposta di legge in Parlamento".