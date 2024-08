Giordano | Mercato Inter? Difesa coperta! Con Taremi esperimenti

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 18 agosto 2024) Il 2-2 dell’ieri sul campo del Genoa lascia aperti diversi discorsi relativi al, frae attacco. Secondo l’ex calciatore, ospite a Rai Sport, è necessario inserirema il pacchetto arretrato potrebbe non necessitare di un altro rinforzo. GLI ACQUISTI DA FARE – L’, dopo i due innesti a parametro zero Mehdie Piotr Zielinski, in tutto ilha preso solo il secondo portiere Josep Martinez. Poco, pochissimo a dodici giorni dalla fine. Ora si pensa a un difensore, su esplicita richiesta non solo di Simone Inzaghi ma pure di Alessandro Bastoni, e si spera in un attaccante nel caso in cui qualcuno venga a prendersi Joaquin Correa. Poco meno di due settimane per sistemare la rosa, in modo da avere un organico ancor più competitivo per tutte le partite che ci saranno in stagione.