Futuro Osimhen nuovo colpo di scena | l’ultima mossa del PSG è quella decisiva

(Di domenica 18 agosto 2024)ribaltone della telenovela: da Parigiper rimpiazzare Goncalo Ramos, ed ecco che salta la convocazione Victor, come già noto, non prende parte ad amichevoli e partite ufficiali del Napoli. C’è un accordo tra società e calciatore, sul quale Conte non può intervenire. Chiaramente, questo impasse sta facendo innervosire il mister, che si aspettava una situazione differente. E avrebbe voluto avere il suo attaccante titolare – Romelu Lukaku – già nel ritiro di Castel di Sangro. Nel frattempo, dopo i colloqui tra il club azzurro e il Chelsea per l’acquisto del belga e la cessione dell’attaccante nigeriano, a Parigi è scoppiata l’emergenza in attacco.