Come Trump ha trasformato la religione in un business con le Bibbie personalizzate

(Di domenica 18 agosto 2024) Donald, ancora prima di essere un politico, è prima di tutto un imprenditore-miliardario, e continuano a sorprendere tutte le sue iniziative che portano un enorme guadagno. Tra le più curiose, spicca la vendita diche gli ha fruttato ben 300.000 dollari. Questi testi, venduti“The Greenwood Bible”, sono stati creati in collaborazione con il cantante country Lee Greenwood, noto per il suo brano patriottico dall’originale titolo “God Bless the Usa”. La Bibbia, infatti, prende il nome proprio da questa celebre canzone ed è venduta sul sito ufficiale di Greenwood a 59,99 dollari. Questo progetto mostrariesca a capitalizzare su settori inattesi, sfruttando la propria immagine e la collaborazione con figure di spicco del mondo dello spettacolo.