Ciclismo al giovane piemontese Bozzola il Giro del Casentino

(Di domenica 18 agosto 2024) Corsalone (Arezzo),18 agosto 2024 - Mirko, ventenne novarese della Q36.5 Continental Team, formazione toscana, ha conquistato sul traguardo di Corsalone la 107esima edizione deldel, una delle corse più antiche d'Italia, per Under 23 ed Elite e che ha un albo d'oro fantastico con Gino Bartali nel 1934 (giusto 90 anni fa), Fausto Coppi nel 1939 e Gastone Nencini nel 1953, mentre in tempi più recenti si sono imposti Marco Giovannetti due volte ('82 e '84) e il bielorusso Kiryenka nel 2005. Ben 175 atleti di quasi tutti i migliori club italiani al via della gara organizzata dall'U.C. Aretina con Severi, Abetoni e il presidente Casanova in prima fila oltre all'apporto del comune di Chiusi diretto da Giampaolo Tellini.