Bagnaia firma la terza doppietta stagionale ma la costanza di Martin rende il Mondiale equilibrato

(Di domenica 18 agosto 2024)completata. Francescoha centrato l’obiettivo quest’oggi in Stiria, diventando l’unico pilota a potersi fregiare del tris sul Red Bull Ring. Un circuito particolarmente gradito a Pecco, fatto di staccate violente e grandi accelerazioni. Il suo stile di guida combacia perfettamente ed ecco che i numeri sono una logica conseguenza.ha così messo insieme 7 vittorie stagionali nelle gare domenicali, che portano a dieci se si tiene conto anche dei sigilli nelle Sprint. L’affermazione odierna proietta il pilota italiano nella top-100 di tutti i tempi della classe regina, agganciando un mito come Kevin Schwantz a quota 25 vittorie. Per il due-volte iridato si è tramutato in realtà il 44° podio in MotoGP e l’ottavo di fila nella top-class.