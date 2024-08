AAA | Alberto El Patron batte Nemeth ed è il nuovo Mega Champion

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di domenica 18 agosto 2024) Attraverso una scorrettezza delle sue,Elè riuscito in una nuova impresa. L’ex campione massimo di WWE e TNA ha sconfitto Nicnel main event di TripleMania divenendo così il. Nichas lost the AAAship toEl Patrón #TriplemaniaXXXII pic.twitter.com/ElAxPInyCe— ?????? (@WrestlingCovers) August 18, 2024 Dopo ben quattro regni da campione WWE e uno da campione assoluto TNA (unificazione titolo TNA e GFW a Slammiversary 2017), vede adesso la luce il suo secondo regno da AAAdopo quello durato 337 giorni tra il 2014 e 2015.avrà l’opportunità di rifarsi nel rematch previsto in quel di Napoli il 12 ottobre nello show di ritorno della NWE (non sappiamo però se il titolo verrà o meno messo in palio).