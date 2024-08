Ravezzani | Inter favorita per il titolo Milan più forte Juve eccellente a centrocampo Il Napoli è solo Conte

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di sabato 17 agosto 2024) Il giornalista di Tele Lombardia analizza le prospettive della Serie A 2024 e critica la situazione attuale del giornalismo sportivo. Con l’inizio della nuova stagione di Serie A alle porte, il giornalista sportivo Fabioha condiviso le sue previsioni e opinioni riguardo alle principali squadre del campionato italiano attraverso il suo profilo su X (precedentemente Twitter). Le dichiarazioni dioffrono uno spaccatoessante sulle aspettative per la stagione calcistica che sta per cominciare.al Top delle Preferenze Fabionon ha dubbi: l’è la squadraper vincere ildi campione d’Italia. Secondo il giornalista di Tele Lombardia, la formazione nerazzurra ha effettuato una campagna acquisti oculata e ben ponderata, posizionandosi come la principalendente al trofeo.