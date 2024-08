Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 17 agosto 2024) Roma, 17 agosto 2024 – Ladiè cosìdiche è stata usata in ben due occasioni coe ‘set’ di film sull’incidentedel 1986. Nel 1991 il film televisivo americano: The Final Warning ha utilizzato l'impianto die la vicina città di Kurchatov per rappresentare rispettivamente ladie Pripyat. L'impianto diI e la città di Kurchatov sono stati nuovamente interpretati come ladie Pripyat nel film russo del 2021: Abyss. Il problema è la città di Kurchatov, dove sorge, non è troppo lontana dall’area delle operazioni dell’offensiva ucraina nel: 60 km in linea d’aria dal confine, 30 km dal territorio stabilmente controllato dalle truppe di Kiev e soli 23 dalle prime avanguardie ucraine.