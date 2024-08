Nel fossato durante l’escursione Un 56 in eliambulanza a Torrette

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 17 agosto 2024) E’ stata una gioranta di grande apprensione nell’entroterra piceno. Un 56enne si è infortunato ieri mattinaun’escursione alle Gole del Garrafo nel territorio di Acquasanta. L’uomo era giunto nel Piceno insieme ad un gruppo di persone; erano tutti provenienti da Porto Recanati e avevano deciso di trascorrere la giornata in compagnia, passeggiando per i sentieri all’ingresso dei monti Sibillini, scegliendo le Gole del Garrafo, come meta. Il gruppetto stava tranquillamente camminando e così anche il 56enne che però all’improvviso ha messo un piede in fallo ed è caduto nelper cinque metri circa; nel precipitare rotolando ha battuto più volte a terra, contro sassi, in diverse parti del corpo, compresa la testa. Quando la caduta si è arrestata l’uomo era sostanzialmente cosciente.