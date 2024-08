Napoli cede la giostra | tre bambini feriti

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 17 agosto 2024) Panico al parco giochi di San Sebastiano al Vesuvio, in provincia di. Unaè crollata nella serata del 16 agosto, ferendo tre. La, chiamata “Mini Volo di Rondine”, presentava cabine a forma di mongolfiera che sono precipitate al suolo.Leggi anche: Tredicenne sbalzato fuori dalla: “Un volo di metri”treI piccoli coinvolti, di età compresa tra i 4 e i 7 anni, sono stati subito soccorsi e trasportati all’ospedale pediatrico Santobono di. Fortunatamente, le loro condizioni non sono gravi. Sembra che il cedimento sia stato causato da un guasto ai pistoni della. Le autorità hanno sequestrato l’attrazione e avviato le indagini per capire le cause dell’incidente e individuare eventuali responsabilità. L'articolola: treproviene da The Social Post.