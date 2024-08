Matthew Perry | prima di morire l' attore chiedeva all' assistente dosi sempre più elevate di ketamina

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di sabato 17 agosto 2024) Cinque persone sono state accusate di aver contribuito alla morte della star di Friends procurandogli il farmaco illegalmente.ha chiesto alla suadi "sparargli una bella dose" diil giorno della sua morte prematura lo scorso ottobre, come rivelano nuovi documenti. Cinque persone, tra cui tre medici, la cosiddetta regina dellaJasveen Sangha e l'di, Kenneth Iwamasa, sono state incriminate per aver messo in piedi una "vasta rete criminale clandestina" che forniva illegalmente enormidialla star di Friends, contribuendo alla sua morte.: le autorità confermano che cinque persone sono accusate di aver contribuito alla sua morte Gli ultimi aggiornamenti sul caso In seguito a una conferenza