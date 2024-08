Masters 1000 Cincinnati | Sinner diesel rivincita su Rublev e semifinale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 17 agosto 2024) Jannikaccede alle semifinali deldi2024. Il numero 1 del mondo si prende ladei quarti deldi Montreal su Andreye batte il russo in rimonta in una partita sicuramente non spettacolare, anche a causa del caldo e del forte vento. 4-6 7-5 6-4 il punteggio a favore dell’altoatesino che, dopo un bruttissimo primo set, ritrova pian piano i suoi colpi e domina, sotto il profilo del gioco, i due set successivi. Vittoria molto importante per, sia in chiave morale sia in ottica classifica Atp, dove il margine su Djokovic e Alcaraz aumenta a 1700 e 1600 punti. Quartadell’anno per l’azzurro, che torna nei migliori quattro di unda Montecarlo. Continua la stagione memorabile di, che ha raggiunto i quarti di finale in ogni torneo affrontato.