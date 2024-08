La battaglia sulla separazione Blasi-Totti senza limiti ecco i testimoni | lei convoca Noemi Bocchi lui Cristiano Iovino

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 17 agosto 2024) Lalegaletra Ilarye Francescoprosegue anche d’estate, anche perché entro fine settembre la causa tornerà anche nelle aule di tribunale, davanti alla giudice Simona Rossi, e ai magistrati che ascolteranno idi entrambi gli ex coniugi. Le motivazioni che avrebbero portato allatrasono sempre più al centro dell’attenzione (e della): la linea dell’ex calciatore rimane quella per cui sarebbe stata la conduttrice a tradire per prima, chiamando in causa il personal trainer. È proprio lui il primo nomelista deichiamati dal Pupone e conavrebbe preso il caffè tanto discusso nella docu-intervista per Netflix, Unica. Un unico caffè avrebbero preso e poi solo una cordiale amicizia.