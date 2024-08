Gilardino lascia uno spiraglio | Richiesto Correa? Simile a Gudmundsson!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 17 agosto 2024) Di seguito le dichiarazioni rite dal mister Albertonella conferenza stampa al termine del match tra Genoa e Inter. Anche spunti di mercato su Arnautovic edopo la cessione di. CONFERENZAAL TERMINE DI GENOA-INTER Sono contento per quello che hanno dato i ragazzi stasera e ci portiamo a casa questo punto Più tranquillo dopo questa prestazione e l’arrivo di Pinamonti? Quando facciamo partite di questo tipo, con questo atteggiamento, determinazione e concretezza, mi fa pensare positivo. Per quanto riguarda il mercato, è andato via Retegui ed è arrivato Pinamonti. Lui è un giocatore che si inserisce in modo perfetto nelle caratteristiche di cui ha bisogno il Genoa. È normale che andando viasia io che la società siamo vigili nella ricerca di un giocatore con le sue caratteristiche, che possa legare centrocampo e attacco.