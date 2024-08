Eternals Kit Harington | Non era affatto un ruolo interessante

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di sabato 17 agosto 2024) La star de Il trono di spade, Kit, ha parlato del suonel film del 2021 della Marvel,. Kitavrà anche avuto una reunion con la sua co-star de Il trono di spade Richard Madden nel film Marvel del 2021, ma l'attore non ha intenzione di "fingere" che il MCU sia un'opera d'arte.ha dichiarato a GQ UK che interpretare Dane Whitman nel film, diretto da Chloé Zhao, era qualcosa che doveva fare, visto che si tratta di un mega-franchise, ovvero la Marvel. "Non fingerò di aver accettato quelperché era diverso e, non lo era", ha detto. "Se la Marvel chiama, devi farlo". All'epoca il film ricevette le peggiori recensioni tra