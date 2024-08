Collisione tra barche al largo di Taiwan | ci sono dispersi

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 17 agosto 2024) Taipei – Tre membri dell’equipaggio di una barca cinese risultanodopo unaavvenuta aldelle isole Kinmen, situate vicino alla costa di. La notizia è stata confermata dalla Guardia costiera diche ha riferito che l’imbarcazione cinese, denominata “Min Long Yu 60877”, è affondata in seguito allo scontro con una nave non identificata. L’incidente è avvenuto a circa 6,5 miglia nautiche dalla costa delle isole Kinmen. A bordo della nave cinese c’erano sette marinai: quattro di lorostati salvati, mentre altri tre risultano ancora. Nonostante l’immediato intervento di una motovedettaese, le operazioni di ricerca non hanno finora dato esito positivo.