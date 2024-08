Cambia l’arbitro di Cagliari-Roma | la scelta del nuovo fischietto e i precedenti

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 17 agosto 2024)di. Federico La Penna,no inizialmente scelto per dirigere la gara di domenica sera, ore 20:45, presso la Unipol Domus di, sarà sostituito dalLivio Marinelli di Tivoli. Lo ha annunciato l’Aia in una nota. Marinelli ha diretto launa volta in carriera, 1-2 sul campo dell’Empoli il 12 settembre 2022, partita nel quale mostrò il doppio giallo a Jean-Daniel Akpa Akpro. Sono invece 2 le partite nelle quali Marinelli ha diretto il: la prima nella Serie A 2020/2021, pari contro il Sassuolo; la seconda nella passata edizione della Coppa Italia coincisa con la vittoria nei supplementari contro il Palermo, partita nella quale fischiò un rigore a favore dei sardi, poi sbagliato da Pavoletti. L'articolodi: ladele iCalcioWeb.