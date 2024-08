Calcio Rinviate le partite di Coppa Italia Moie Vallesina – Jesina e Urbania – Alma Fano

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di sabato 17 agosto 2024) Il ricorso del club leoncello ha prodotto il primo effetto: non si gioca. La comunicazione ufficiale da parte della Figc Comitato Marche. I tifosi leoncelli critici contro Tittarelli JESI, 17 agosto 2024 – Primo round tra lae la Figc Comitato Marche a favore del club del presidente Giancarlo Chiariotti. Infatti, anche di sabato, gli uffici anconetani hanno lavorato, prodotto e diffuso il comunicato ufficiale che dice no alla prima giornata disia per quanto riguarda la partita di Eccellenza in programma domenica 1 settembre trache la gara di Promozione del ‘Pierucci’ tra ile lain calendario per il 31 agosto.