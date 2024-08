Vero motivo per cui Re Carlo era terrorizzato dal Principe Harry rivelato da esperto

Leggi tutta la notizia su it.newsner

(Di venerdì 16 agosto 2024) La vita delha avuto la sua parte di alti e bassi, anche perché ha dovuto affrontare l’inimmaginabile tragedia della perdita della madre, lassa Diana, quando era ancora un bambino. Ma quando qualche anno fa ha pubblicato il suo libro, Spare, è emerso che molti altri incidenti lo hanno colpito, e uno di questi è avvenuto addirittura lo stesso giorno della sua nascita. Si dice che Resia affranto per l’inesistente rapporto con il figlio e soprattutto con i nipoti, ilArchie e lassa Lilibet. Nel frattempo, recenti affermazioni suggeriscono che non risponde alle chiamate del figlio eè stato persino accusato di non voler fare ammenda. Sebbene la frattura trae la famiglia reale sia in corso da quando lui e la moglie Meghan Markle hanno lasciato lo Studio, le cicatrici sembrano essere state inflitte molto prima.