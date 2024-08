Ubisoft ha licenziato altri 45 dipendenti dopo la cancellazione di Tom Clancy’s The Division Heartland

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di venerdì 16 agosto 2024)Entertainment SA ha annunciato un nuova ondata di licenziamenti, confermando nello specifico di aver tagliato 45 posti di lavoro questa settimana nei suoi uffici di San Francisco e Cary, in quel del North Carolina. Come riportato da Jason Schreier attraverso un nuovo articolo pubblicato su Bloomberg, la società francese a cui dobbiamo alcuni dei franchise più importanti del mondo dei videogiochi, tra i quali non possiamo che citare Assassin’s Creed e Splinter Cell, ha annunciato proprio in questi istanti un nuovo taglio del personale con l’obiettivo di contenere i costi. Attraverso la cone di una dichiarazione ufficiale, un portavoce diha affermato di aver dovuto prendere questa decisione per la necessità di trovare un equilibrio tra entrate ed uscite.