Triste testimonianza su Mirko Brunetti e sulla sua salute | c’entra quello che sta facendo Perla Vatiero

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di venerdì 16 agosto 2024) Grande preoccupazione perdopo il lungo silenzio social che ormai va avanti dalla rottura con. Quest’ultima invece ha ripreso a utilizzare i social soprattutto per il suo lavoro di influencer ma anche per postare dei contenuti in merito agli ultimi giorni di estate. Sono arrivate delledavvero forti a Deianira Marzano da parte di alcune persone molto vicine a: scopriamo insieme il contenuto.starebbe malissimo: lae perchèormai non posta contenuti sui social da quando ha confermato la rottura definitiva con. Il comportamento del ragazzo stapreoccupare i suoi tantissimi fans, soprattutto dopo l’ultimaarrivata a Deianira Marzano proprio sull’ormai ex fidanzato di