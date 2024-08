Thailandia la Corte costituzionale rimuove il premier eletta Paetongtarn Shinawatra

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 16 agosto 2024) Il parlamento dellaha eletto prima ministra, figlia del controverso miliardario ed exThaksin, magnate delle telecomunicazioni ed ex patron del Manchester City. Lo ha constatato un giornalista dell’Afp presente in aula al momento del voto. La 37ennediventa la più giovane capo di governo dalla fine della monarchia assoluta nel 1932 e la seconda donna a ricoprire la carica. E la sua elezione segna il ritorno al potere della “dinastia” Shiawatra per la terza volta, dopo il padre Thaksin (primo ministro dal 2001 al 2006) e la zia Yingluck (2011-2014), prima donna, entrambi rovesciati da colpi di stato militari sull’onda di proteste di massa. Il governo didovrà ora attendere l’approvazione formale del sovrano, re Vajiralongkorn, per entrare in funzione.