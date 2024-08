Scarpinata del Fattucchio le foto e i vincitori

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 16 agosto 2024) Pistoia, 16 agosto 2024 - Con l’organizzazione della Pro Loco Pian degli Ontani Val Sestaione e la collaborazione tecnica della Silvano Fedi Pistoia si è svolta nella località di Pian degli Ontani sull’Appennino Pistoiese la tradizionale gara podistica di Ferragosto “del”, sulla distanza di 11,5 chilometri per i competitivi e di 5,5 per i camminatori su di un percorso in maggior parte sterrato e che ha visto trionfare ancora una volta il pistoiese Massimo Mei (Atletica Castello Firenze) che precede di 1’15’’ Morgan Petrucci (Team Sansoni) e di 1’54’’ Emanuele Quercioli (Polisportiva Ellera), al quarto posto conclude la gara Emanuele Della Bartola (Orecchiella Garfagnana), quinto Francesco Bellini (Aurora?Montale).