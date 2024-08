Re Carlo ultime notizie | la toccante lettera su Diana venduta a 1500 sterline

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di venerdì 16 agosto 2024) Unascritta da, all’epoca ancora principe, risalente a pochi mesi dopo la morte di Lady, è stataall’asta per oltre 1.500. Questo scritto, datato dicembre 1997, cattura un momento di grande vulnerabilità del futuro re, mostrando un lato personale raramente esposto al pubblico. Una missiva intrisa di sofferenza La, indirizzata a un uomo di nome Peter Houghton, si concentra sulla perdita di una donna chiamata “cara Liz”. Si pensa che questo sia un chiaro riferimento a Lady. Nelle sue parole,descrive un dolore straziante, esprimendo il suo dispiacere e confessando quanto si sentisse impotente di fronte a una sofferenza così profonda. “Il mio cuore sanguina per te”, scrive, facendo trasparire una disperazione che non si è abituati ad associare a un uomo della sua posizione.