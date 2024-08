Quasi 40 eventi per il Festival delle associazioni culturali fiorentine

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di venerdì 16 agosto 2024) FIRENZE – Concerti, spettacoli, incontri, tour tematici in giro per la città, visite a mostre e case museo. Tutto pronto per ilche quest’anno, in occasione della sua decima edizione, si protrarrà per oltre un mese. Sono ben 37 gliche compongono ilvero e proprio, in programma dal 4 al 29 settembre, a cui si aggiungono i 15 del dopo, che si terrà dal 3 al 26 ottobre. Ilrientra nell’Estate Fiorentina e gode del contributo della Fondazione CRFirenze e del Cesvot.