Parma | donna ubriaca rovescia cassonetti poi si scaglia contro la sede della Questura e una voltante

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 16 agosto 2024), 16 agosto 2024 – In evidente stato di alterazione hato deiin strada e preso a calci e pugni unapolizia in sosta: è successo nella notte ae la protagonista è una 48enne cubana con diversi precedenti. La denuncia è stata inevitabile. Laavrebbe dato in escandescenza proprio sotto gli uffici, colpendone citofono e portone con un paletto. A seguitosegnalazione di una persona “con atteggiamento molesto” e su indicazionesala operativa, sono quindi intervenute le volanti. La 48enne è stata identificata, ma anche durante illi ha cercato in più occasioni di spintonare gli agenti e fuggire, mantenendo “un atteggiamento scarsamente collaborativo”. È stata quindi sanzionata per ubriachezza molesta e denunciata per resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato e getto pericoloso di cose.