Osnago frequenta amici che non le piacciono | la compagna lo stende con un pugno in faccia

(Di venerdì 16 agosto 2024)(Lecco), 16 agosto 2024 – Lo aveva avvertito di cambiare compagnia, perché a lei i suoinone non vuole assolutamente che li. Lui però non l'ha ascoltata e li ha incontrati di nascosto di notte. Quanto lei lo ha scoperto, si è arrabbiata parecchio. Oltre a fargli una scenata davanti a tutti, lo ha anche colpito con un gancio dritto in, che lo ha steso a tappeto. A finire ko a, nella notte tra giovedì e venerdì, è stato un 41enne della zona. Lo ha messo fuori gioco con unben assestato la sua, dopo averlo sorpreso nuovamente insieme ai suoi, che lei non sopporta proprio: stavano nuovamente tirando tardi in un autolavaggio automatico a ridosso della ex Statale 36.